Baviaan op intensive care na veroorzaken stroomstoring Zambia

16:37 Zambia is in de ban een baviaan die zondag een grote stroomstoring veroorzaakte in toeristenoord Livingstone. Het dier peuterde in een elektriciteitscentrale aan hoogspanningskabels, werd geëlektrocuteerd maar overleefde wonderwel en ligt nu op de intensive care van het plaatselijke ziekenhuis.