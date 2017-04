Astronaut deed bijzondere ontdekking en hield deze 40 jaar lang geheim

Miklos hield zich aan zijn woord. Hij stelde een team van archeologen en onderzoekers samen en ging op jacht. Hij wilde de dikke vissen als eerste boven halen. ,,Gordon duidde plaatsen aan die speciale aandacht verdienden, omdat hij vermoedde dat er op die plekken schepen waren vergaan met een erg grote lading aan boord.’’



In 2014 richtte hij Gemini Marine Exploration op met als doel het lokaliseren en ophalen van voorwerpen uit gezonken schepen. De organisatie is nu bezig met enkele projecten in het Caribische gebied. Helemaal uit de lucht vallen kwam het oprichten niet. Miklos komt uit een familie van schattenzoekers. Zelf zocht hij onder meer naar gebruikte lanceerraketten van het Apollo programma van de NASA. Hij ontmoette Cooper achter de schermen. Dat was het begin van een lange, hechte vriendschap. ,,Toch lichtte hij me pas in 2002 in over zijn onderzoek’’, aldus Miklos.