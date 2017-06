Arabische landen eisen sluiting nieuwszender Al Jazeera

De lijst, waar ook in staat dat de Turkse basis in Qatar gesloten moet worden, is opgesteld door Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Bahrain. Als Qatar op de eisen ingaat, zou dat de onrust in de Arabische regio enigszins in dimmen. De vier vinden dat Qatar de regio destabiliseert en dat het land teveel flirt met het sjiitische Iran. Qatar zegt zich van geen kwaad bewust te zijn.



Qatar heeft volgens zijn buurlanden te nauwe banden met terroristische organisaties als de Moslim Broederschap, IS, al Qaeda, Hezbollah en Jabhat Fateh al Sham. Het is volgens de vier eisers daarom ook noodzakelijk om alle terroristen die op Qatari grondgebied verblijven, over te dragen aan de andere landen.



De lijst met dertien eisen is door Koeweit aan Qatar gegeven. Het oliestaatje bemiddelt tussen de ruziënde landen, vertelt een anonieme overheidsbron aan persbureau Reuters.