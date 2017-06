Amerikaanse senaat stelt stemming zorgwet uit door rebelse senatoren

Nabestaanden MH17 doen emotionele oproep aan Oekraïners

22:00 Om getuigen van het neerhalen van vlucht MH17 over te halen zich te melden, verspreidt het onderzoeksteam vanaf morgen videoboodschappen van nabestaanden in Oekraïne. De gevoelige beelden moeten het strafrechtelijk onderzoek onder de aandacht brengen van de bevolking in met name Oost-Oekraïne.