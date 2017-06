Amerikaanse mastermind voorspelde loterij en 'won' miljoenen dollars

De 54-jarige Eddie Tipton werkte van 2003 tot 2015 voor de Multi-State Lottery Association als hoofd van de afdeling die verantwoordelijk was voor de computerbeveiliging. ,,Ik schreef de software waarmee ik de winnende nummers kon voorspellen. Die getallen gaf ik aan anderen die dan de loterij wonnen en de winst met mij deelden'', verklaarde Tipton. De man zei dat hij de code schreef omdat hij een lek in de bestaande software ontdekte en hiervan profiteerde. ,,Ik had geen idee dat dit illegaal zou zijn,'' zei hij gisteren tegen de rechter.