Amerika zet Poetin voor het blok

Tijd om zich in te werken krijgt Rex Tillerson niet. Met de vuile oorlog in Syrië kan de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken meteen aan de bak. In Moskou, waar hij Vladimir Poetin moet losweken van Basher al-Assad. Alleen zonder hem kan er in Syrië een politieke oplossing worden bereikt, luidt de boodschap.

,,Rusland kan in de wereld een belangrijke rol spelen'', aldus Tillerson, of het blijft met Iran en Hezbollah het Syrische bewind steunen. ,,Maar dat zal de Russische belangen op de lange termijn geen goed doen'', zegt hij na het beraad van de G-7, de groep van de zeven meest geïndustrialiseerde landen.

Gifgasaanval

Quote Laat ze eerst maar eens met harde bewijzen komen Vladimir Poetin De VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Japan, Canada, Duitsland en gastheer Italië spraken gisteren in Lucca uitgebreid over Syrië. Van nieuwe sancties tegen Rusland kwam het niet - alleen Groot-Brittannië wilde nieuwe sancties tegen Moskou omdat het Assad ook na de gifgasaanval op Khan Sheikhoun blijft steunen, maar met Assad willen ze geen zaken meer doen.



Ondanks de enorme druk op Poetin, onder aanvoering van Rex Tillerson, lijkt het er niet op dat Rusland zijn bondgenoot in Damascus snel laat vallen. Als dat gebeurt, spoelt Poetin vijf jaar van bloed, zweet en tranen door het putje. Hij steunt Assads regime al vijf jaar door dik en dun, met grote militaire inspanningen die tientallen miljarden euro's kosten. Zonder Poetins steun was het bewind van de Syrische president vrijwel zeker kopje onder gegaan.

Zenuwgas

Bovendien graaft Poetin zich na de gifgasaanval net zo hard in als Assad. Zij houden vast aan hun versie dat bij een luchtaanval op Khan Sheikhoun een opslagplaats van chemische wapens van de rebellen is geraakt. Noch Moskou, noch Damascus zou iets te maken hebben met de gruwelijke dood van tientallen mensen. Als gevolg van sarin, een zenuwgas, zoals gisteren werd bevestigd na een Turks onderzoek in het Noord-Syrische stadje. ,,Laat ze eerst maar met harde bewijzen komen'', aldus Poetin die in het midden laat of hij Tillerson zal ontmoeten.

Het Kremlin beschuldigt Washington ervan dat het 'het bed deelt met terroristen en met feiten knoeit'. Volgens Russische staatsmedia is Donald Trump door de mand gevallen. 'De man die toenadering zocht, blijkt net zo agressief als zijn voorgangers', aldus commentatoren.

Rex Tillerson zal het Kremlin het verwijt maken dat het 'niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens de internationale gemeenschap'. Hij zal collega Sergei Lavrov vandaag ervan beschuldigen dat Rusland niet streng genoeg heeft toegezien op de ontmanteling van de voorraad chemische wapens van Assad. Maar het zal er niet toe leiden dat Rusland met hem breekt. Als dat nu gebeurt, maakt Poetin een kniebuiging richting de VS waardoor hij in eigen land enorm aan prestige zou inboeten. Bovendien is hij daar de man niet naar.