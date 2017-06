Alaska kampt met agressieve beren: vier aanvallen in een maand tijd

Eis aanklager: 20 jaar cel voor Bouterse

15:53 Tegen de Surinaamse president Desi Bouterse is 20 jaar cel geëist voor zijn aandeel in de Decembermoorden. Dat heeft aanklager Roy Elgin zojuist bekendgemaakt tijdens de hervatting van het proces. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Bouterse strafbare feiten gepleegd. Hij was wel degelijk aanwezig in Fort Zeelandia toen daar op 8 en 9 december 1982 vijftien politieke tegenstanders van zijn regime werden vermoord. Maar er is geen bewijs dat hij zelf een schot heeft gelost.