Al 10.000 reacties op foto's kindermisbruik

Eerste toespraak in Fries voor Europarlement

8:30 Europarlementariër Jan Huitema houdt vanavond als eerste ooit een toespraak in het Fries in het Europarlement. Tegenover de Leeuwarder Courant verklaart de VVD-politicus het een ,,in hiel grutte ear'' te vinden zijn Brusselse collega's in de streektaal toe te spreken.