AK-47-ontwerper Kalasjnikov krijgt metershoog standbeeld

Die datum valt volgens The Moscow Times samen met de Dag van de Wapensmid in Rusland en de Dag van Sint Michail van de Orthodoxe Kerk. De Russische Militaire Historische Vereniging heeft de installatie van het Kalasjnikovmonument ondersteund met 35 miljoen roebel (ruim 450.000 euro). ,,De wapens die Kalasjnikov maakte, zijn ontworpen om het kwaad te bestrijden'', stelt de maker van het beeld, Salavat Tsjerbakov. ,,Dat was zijn doel.''

Brief

In een brief aan het hoofd van de Russisch Orthodoxe kerk, geschreven vlak voor zijn dood in 2013, zegt Kalasjnikov zelf dat hij achtervolgd wordt door de naar schatting miljoenen doden waarvoor zijn uitvinding verantwoordelijk is. ,,Mijn spirituele pijn is ondraaglijk'', schreef hij. ,,Ik blijf me dezelfde onoplosbare vraag stellen. Als mijn geweer mensen van het leven beroofde, kan het dan zijn dat ik... als een christelijk en orthodox gelovige, verantwoordelijk ben voor hun dood?''