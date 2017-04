In Engeland is op social media een discussie ontstaan over een verkeersincident in Londen dat gefilmd werd. In de video is te zien dat een fietser een opmerking maakt terwijl hij wordt ingehaald door een politiewagen. De agent in de auto houdt de fietser vervolgens staande en heeft kritiek op de manier hoe de fietser over straat rijdt. Maar wie heeft er gelijk?