Aanslag Londen: vermiste Fransman mogelijk terechtgekomen in Thames

Video Politie schiet man neer na aanval met hamer bij Notre-Dame in Parijs

18:53 De politie in Parijs heeft vanmiddag een man neergeschoten die een agent aanviel met een hamer bij de Notre-Dame, in het centrum van de Franse hoofdstad. De kathedraal was daarom afgesloten, maar inmiddels is iedereen weer buiten. De aanvaller riep tijdens zijn daad: Dit is voor Syrië.