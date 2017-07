Aanhoudingen na roof gouden reuzenmunt Berlijns museum

China gaat nat na experiment met leenplu's

10:52 In China is een splinternieuw uitleensysteem met openbare paraplu's al twee weken na de introductie uitgedraaid op een grote mislukking. Mensen in de steden Shanghai, Nanjing, Guangzhou en Nanchang konden de leenplu's - die met een elektronisch slot aan balustrades waren vastgemaakt - tegen betaling gebruiken. Maar bijna geen van de in totaal 300.000 paraplu's werd teruggehangen.