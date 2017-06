Aanhangers IS gepakt bij internationale actie

updateBij een internationale anti-terreuractie in Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië zijn vandaag zes aanhangers van Islamitische Staat (IS) gearresteerd. De groep vormde een radicale cel van IS.

De actie was een initiatief van de Spaanse justitie. De zes zouden in filmpjes radicale boodschappen hebben verspreid over de jihad en zelfmoordaanslagen in Europa hebben ondersteunt, aldus het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

In Spanje werden vier verdachten aangehouden in Palma de Mallorca. Duitse media meldden dat in Dortmund een 28-jarige Spanjaard werd opgepakt. Daar zijn geen aanwijzingen gevonden dat de man concrete plannen voor een aanslag had. Britse media meldden de arrestatie van een 44-jarige man in Birmingham op verzoek van Spanje.

Onderzoek