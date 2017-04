30 proefpersonen maand lang opgesloten in containers

Contact met de buitenwereld

,,De vrijwilligers mogen uiteraard wel contact houden met de buitenwereld via telefoon of sociale media", zegt professor Pierre Van Damme. ,,De afzondering is nodig omdat we willen vermijden dat de vaccinstam bijvoorbeeld via hun stoelgang in het milieu terechtkomt. Maar zelfs áls er een virus zou uitbreken, is er geen enkel gevaar, omdat ons land een hoge vaccinatiegraad heeft tegen polio."