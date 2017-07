20 jaar cel voor moordenaar Russische oppositieleider Nemtsov

De 55-jarige Nemtsov werd in februari 2015 met vier schoten om het leven gebracht aan de voet van het Kremlin. Hij liep op een brug toen vanuit een auto de fatale kogels werden gelost. Dadaev werd al snel aangewezen als de man die de schoten afvuurde. Tegen hem werd levenslang geëist. In liberale Russische kringen gaat men ervan uit dat de opdrachtgever de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov was.



De familie van Nemtsov stelt dat de vijf veroordeelden slechts pionnen van Kadyrov zijn en niet de daadwerkelijke daders. Dadaev verklaarde eerder zelf tegenover de rechtbank te zijn ontvoerd. Naar eigen zeggen werd hij twee dagen vastgehouden op een voor hem onbekende locatie. Hij zou daar zijn mishandeld, bedreigd en gedwongen een bekentenis af te leggen. Daar ging de rechtbank niet in mee.



De moord op Nemtsov, een felle criticaster van de Russische president Vladimir Poetin, veroorzaakte internationaal verontwaardiging. In Rusland werden enkele protesttochten tegen Poetin gehouden. Nemtsov was vicepremier van Rusland in 1997 en 1998, toen Boris Jeltsin nog de leider van het land was.