101-jarige Amerikaanse vestigt wereldrecord sprint

Een hoogbejaarde hardloopster uit de Amerikaanse staat Louisiana heeft voor de tweede keer in korte tijd een wereldrecord gevestigd op de 100 meter sprint voor deelnemers van 100 jaar en ouder. Julia 'Hurricane' Hawkins overbrugde de afstand in 40.12 seconden.

Het krasse oudje had naar eigen zeggen geen idee dat ze afgelopen zaterdag bezig was om een wereldtijd neer te zetten tijdens de Track and Field Outdoors Masters Kampioenschappen. ,,Ik had niet het gevoel (dat ik het wereldrecord zou verbreken). De vorige keer leek het alsof ik vloog maar ditmaal voelde het niet alsof ik zo snel ging", zo verklaarde Hawkins tegenover een regionale nieuwssite.

Haar leeftijd maakte Hawkins de oudste vrouwelijke atlete die deelnam aan de Amerikaanse Track and Field Outdoors Masters Kampioenschappen. Met 'vorige keer' doelde ze op de Senioren Games eerder dit jaar. Daar sprintte ze sneller dan afgelopen weekend maar die tijd wordt pas bekrachtigd in december. Mocht dat resultaat om een of andere reden niet geaccepteerd worden dan is haar zaterdag neergezette tijd het wereldrecord.

De plaatselijke vedette moest het opnemen tegen stadgenoten Mary Norckauer (92) and Christel Donley (82). Eerstgenoemde tegenstandster liep de afstand in 33.21 seconden, de tweede in 21.60 seconden. Hoewel ze alle drie in dezelfde wedstrijd liepen, wordt elk van hen beschouwd als kampioen in hun leeftijdscategorie. Samen hebben de dames 275 jaar ervaring in huis. Ter vergelijking: de gezamenlijke leeftijd van de negen vrouwelijke deelneemsters aan de 100 meter sprint tijdens de Olympische Spelen in Rio bedroeg 198 jaar.