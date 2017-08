Zwembad De Kuil Prinsenbeek mogelijk wat langer open

16-jarige meisje vermist in bosgebied Chaam

25 augustus CHAAM - Een 16-jarig meisje wordt sinds 12.00 uur vrijdagmiddag vermist in een bosgebied bij Chaam. Dat meldt Burgernet. De politie is sinds 20.00 uur aan het zoeken met schijnwerpers. Ook een politiehelikopter is ingezet.