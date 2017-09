Zundert wil van 't Oekeltje weer echte camping maken zonder grote chalets

Mede-eigenaresse Ina Hanegraaf van de Rijsbergse camping stapte maandag naar de Raad van State tegen de gemeente. Die weigert haar een omgevingsvergunning voor een stacaravan van zo'n honderd vierkante meter. De kwestie is een proefproces. Voor de recreatieverblijven op de camping die gemiddeld honderd vierkante meter groot zijn, heeft de gemeente nooit vergunningen verleend. De camping heeft 580 standplaatsen. Hanegraaf maakt zich ernstig zorgen omdat nieuwe onderkomens maar 35 vierkante meter groot mogen zijn. Die oppervlaktemaat staat in de Beheersverordening Kampeerterrein 't Oekeltje die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Hanegraaf vindt dat de gemeente de bouwmogelijkheden op haar camping onaanvaardbaar inperkt. Dat levert een enorme schade op voor het bedrijf. Een oppervlakte van 35 vierkante meter is veel te krap. Haar klanten willen niet in een duikbootje zitten, zegt Hanegraaf.

De Raad van State moet gaan uitzoeken of de gemeente Zundert 't Oekeltje onterecht benadeelt. Zundert beroept zich op een bestemmingsplan uit 1972. Daarin staat dat op 't Oekeltje kampeermiddelen zijn toegestaan. Dit begrip wordt in het bestemmingsplan verder niet uitgelegd. De Raad van State lijkt het sterk dat destijds gedoeld is op kampeermiddelen van honderd vierkante meter. ''Menig mens woont in een woning van nog geen honderd vierkante meter'', zei staatsraad Janny Kranenburg. Een woordvoerder van de gemeente zegt nog niet te weten of tegen de bestaande grote recreatieverblijven opgetreden gaat worden. Volgens de advocaat van 't Oekeltje kan dat niet omdat de bestaande caravans en chalets onder het overgangsrecht vallen.