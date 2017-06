Zo zien de lofts in het voormalige Bredase klooster eruit

BREDA - Samenleven. Dat is wat al jaren gebeurt in het klooster aan de Oranjeboomstraat in Breda. In de twintigste eeuw door zusters, daarna door dak- en thuislozen van Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) en nu wonen er samen twintigers en dertigers in de vijftien kloosterlofts en kapelwoning.

Er hangt een gemoedelijke sfeer binnen de groep nieuwe bewoners van Blok B. Dat is ook wat Martijn van Boven van GRIP op Vastgoed wilde creëren: "Dit is iets unieks. Het leent zich voor gemeenschappelijk samenzijn maar ook zelfstandig wonen." Een belangrijk onderdeel van het project is dan ook de kloostertuin. Die is zo ingericht dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. "We willen mensen stimuleren om iets met elkaar te doen. Zo is al het idee geopperd om een moestuin te maken." Volgens Van Boven mogen de bewoners zelf activiteiten organiseren, maar moeten die wel aan hem voorgelegd worden. GRIP op Vastgoed is namelijk eigenaar.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van het klooster is snel gegaan. In 2014 zijn de eerste contacten gelegd, in november 2016 heeft de verkoop plaatsgevonden en de lofts worden bewoond sinds 1 mei 2017. "Aan de buitenkant hebben we zo min mogelijk gedaan. De binnenkant is gestript en opnieuw opgebouwd. Zo heeft iedereen onder andere een eigen voordeur en energievoorziening." Ieder loft is anders qua indeling en verschilt tussen de 30 en 75 vierkante meter. De vijftien kloosterlofts worden verhuurd. De kapelwoning van 100 vierkante meter is als enige verkocht.

Volgens Van Boven zijn alle authentieke elementen bewaard gebleven. "Ieder element is tijdens de verbouwing ingepakt gebleven. Zo heeft er bijvoorbeeld een loft een wijwaterbakje."

Unieke plek

Wethouder Alfred Arbouw is erg verrast door het concept. "Het is een unieke plek in de stad. Dat voel, ruik en beleef je. Het is geweldig mooi om hier te wonen." Ook Lieke Jansen, directeur bestuurder bij SMO Breda (de vorige eigenaar) is tevreden met het eindresultaat. "Het is mooi om te zien hoe jullie hier samenleven. Onze dak- en thuislozen hebben destijds hier de kracht proberen te vinden om weer terug in de samenleving te komen."