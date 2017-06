Wortelsap en rosé op de Breda Future Ladiesday

Sieraden, kleding, gadgets en interieuraccessoires. Het BLTV tennispark is omgetoverd tot een waar winkelparadijs. ,,Er zijn meer standjes dan ik had verwacht. Ook zijn ze erg divers, waardoor je kan blijven shoppen”, vertelt Marcella Lepescu uit ’s Gravendeel.



Hoe ze hier terecht is gekomen? ,,Via een vriendin die ervan had gehoord. Mijn man en ik zijn zelf ook aangesloten bij een tennisvereniging en we waren al wel bekend met futuretoernooien. Ons neefje, Jannick Lupescu, heeft aan meerdere futures deelgenomen. Maar anders had ik dit misgelopen.”



De foodtrucks zijn afgestemd op het publiek. Vandaag zijn er naast de sushi ook salades en sapjes te bestellen. Lupescu: ,,Dit zie ik voor het eerst op een tennispark. Leuk idee, want er is van alles wat. De kwaliteit is ook nog eens goed.” Richard Cas is met zijn foodtruck Mister Tosti ook van de partij. ,,Het loopt prima. Een voordeel is dan ook dat iedereen tosti lust”, aldus Cas.