Wordt partyboot Le Formidable van Salar Azimi in Breda een drijvend restaurant?

Want Breda, waar hij studeerde, heeft hij in zijn hart gesloten. Zoals hij ook met regelmaat de thuiswedstrijden van NAC bezoekt: ,,De premie heb ik overgemaakt.'' Geen mediamoment? ,,Nee hoor, rustig aan, zonder al teveel gebaar. Dat is niet nodig.''



Wat hij met de boot gaat doen: ,,We willen er een all-inclusiverestaurant van maken. Voor lunch, voor diner. Eén prijs, onbeperkt eten en drinken.'' De buffetformule waar ook zijn hotel op draait. ,,In theorie is de boot, met 0600 zitplaatsen, operationeel, we kunnen hem zo in gebruik nemen. Maar we zijn er nog niet helemaal uit. Een ligplaats in België is ook nog een optie, Antwerpen, Gent, Oostende. Het einde van het zomerseizoen nadert, dan krijgen we het rusterig. Over twee weken kunnen we waarschijnlijk uitsluitsel geven.''