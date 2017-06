Winkeliersverenigingen zien ruimere openingstijden wel zitten

BREDA - De winkeliersverenigingen in Breda hebben geen problemen met het verruimen van de openingstijden in de binnenstad, of verwachten dat dit toch niet is tegen te houden. Als het plan van het College van B&W doorgaat mogen winkels in het centrum binnenkort van 6.00 tot 23.00 geopend zijn . Hiermee krijgt Breda ongeveer dezelfde openingstijden als Eindhoven, Tilburg en Rotterdam.

Antoine Soesters van de Winkeliersvereniging Veemarktstraat is het minst positief over het plan. Hij denkt dat de winkeliers in de binnenstad over het algemeen meer gebaat zouden zijn bij collectief kortere openingstijden en minder koopzondagen. Hierbij verwijst de ondernemer naar de verruiming van het aantal koopzondagen een paar jaar terug.

Volgens Soesters is er geen één ondernemer in de binnenstad te vinden die daar een succes van heeft weten te maken. "Het enige wat men ziet is verspreiding van de omzet en hogere kosten omdat je daarvoor wel langer open moet zijn."

Soesters ziet dan ook meer in het verschuiven van tijden. Zo zouden winkels op zaterdag bijvoorbeeld de deuren beter kunnen openen tussen 12.00 en 19.00. Tegelijkertijd beseft de ondernemer dat de 24-uurs economie niet is tegen te houden. "Het begrip openingstijden is erg old school en al lang achterhaald door het internet. Als je als ondernemer niet bezig bent met E-commerce dan heb je het gewoon niet begrepen."

Ook Gaston Creemeres van Winkeliersvereniging Haagdijk ziet het verruimen van de openingstijden als een logische stap van de gemeente. Tegelijkertijd verwacht hij niet dat de inloopstraten hier veel gebruik van zullen maken. "Op zondag zijn er op de Haagdijk slechts vijf winkels open, inclusief die van mezelf." Creemers schat in dat het openhouden van zijn kleine mannenmodezaak zo'n 100 euro per uur kost. Vroeger huurde hij iemand in voor de koopavond op donderdag, maar sinds het vrijgeven van de koopzondagen is daar te weinig aanloop voor. Bang voor nog meer oneerlijke concurrentie van grootwinkelbedrijven is Creemers echter niet. "Concurrentie hou je met kortere openingstijden toch niet tegen, bovendien is het nu makkelijker om iets te organiseren."

Een aantal winkels in en rondom de Wilheminastraat deed afgelopen vrijdag precies dat. Voor de tweede maal hielden zij de winkelstraten gezamenlijk open tot 23.00. "Vorig jaar oktober deden er zo'n 40 winkels mee, deze keer 150. Er is dus zeker interesse voor", vertelt Coen Bastiaansen van winkeliersvereniging Wilhelminastraat. Volgens Bastiaansen zorgen de avonden voor een goede energie in de straat en een andere sfeer. "Je kan lekker lang met klanten praten en leert ze zo beter kennen. Zeker het herhalen waard."