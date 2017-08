Wijngaard Zundert verleden tijd: 'Wellicht was omvang wijndomein bottleneck'

ZUNDERT - Het liefst hadden Jos en Betsie Hereijgers uit Zundert hun wijngaard intact gehouden. Lang zochten ze daarom een opvolger voor wijndomein Van der Herstraten. Maar na zeven jaar proberen, hebben ze uiteindelijk de knuppel in het hoenderhok gegooid en hun domein verkocht als 'gewone' agrarische grond. Een groot deel van de wijnranken is inmiddels gerooid.

Daarmee is de enige wijngaard die Zundert kende, verleden tijd. Heel jammer, vindt Jos Hereijgers. Het is alleen niet anders. ,,We hebben echt lang getracht een opvolger te vinden. Er meldden zich ook best de nodige belangstellenden." Maar allemaal haakten ze uiteindelijk af.

Wat daarvoor de reden was, weet Hereijgers niet precies. Misschien verkeken de aspirant-wijnmakers zich op de hoeveelheid werk die een wijngaard met zich meeneemt. ,,Of wellicht was de omvang van ons wijndomein de bottleneck", filosofeert Hereijgers. Hij weet het niet precies. ,,Maar een wijngaard als die van ons is met twee hectare niet rendabel." Je kunt er niet van rondkomen. Het kan zijn dat dat de belangstellenden deed afschrikken. ,,Het is gissen, ik weet het niet precies."

In 2005 plantte Hereijgers de eerste druivenstokken op zijn land aan de Stuivezandseweg. Een jaar later besloten hij en zijn vrouw (toen 60 jaar) te stoppen met hun boomkwekerij en zich volledig te wijden aan de wijnbouw. Het stel had zowel plezier in het werk in de wijngaard als in de proeverijen die werden georganiseerd. Doordat het echtpaar ouder werd, groeide echter langzaam de wens de wijnmakerij van de hand te doen.