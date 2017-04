Wijkagent: 'Ik focus me liever op de bewoners van Fort Oranje. Zij hebben hulp hard nodig'

Volledig scherm Bewoners van Fort Oranje houden een grote schoonmaak. Foto: Joyce van Belkom/Pix4Profs

Aldus de bijzonder betrokken wijkagent Marijn van Zundert, woensdagavond in de laatste aflevering van het SBS-programma Fort Oranje, camping of krottenwijk. Van Zundert: "Ik hoor het vaker. Sluit die camping toch. Daar hou ik me als wijkagent niet mee bezig. Ik focus me liever op de mensen die hier wonen, die in grote armoede leven en die echt hulp nodig hebben. Dat was ook mijn reden om mee te werken aan dit programma. Ik wil die aandacht verleggen naar die mensen, in de hoop dat hun toekomst een stuk beter gaat worden."

Indrukwekkend

"Ondanks hun uitzichtloze situatie blijft het indrukwekkend te zien hoe sommige bewoners er het beste van proberen te maken", vindt Dennis van der Geest. In de laatste aflevering besteedt hij onder meer aandacht aan Bibi met zijn accordeon, de man die ondanks zijn leeftijd en de omstandigheden waarin hij leeft zo positief weet te blijven. De man ook die op Van Zundert de meeste indruk maakte.

Politietoezicht

Positief is ook bewoner Jan, de bijna gepensioneerde autoschademonteur en eigenaar van de mooiste tuin op Fort Oranje. Hij is trots op zijn 'kleine paleisje in de woestenij' die Fort Oranje ook is. "Ge hed alles hier. Voldoende politietoezicht ook", ziet Jan in dat 'elk nadeel z'n voordeel' heeft.

Ed, Diana en dochter Nienke komen ook voorbij in de laatste aflevering van de serie. Nienke van 25, die aan PTSS lijdt en een gedragsstoornis heeft, maar een vader heeft die er de moed in houdt. Ed, de indiaan: "Er is wel een roots, ja", verklaart hij zijn uitdossing.

Verdrietig

Verdrietig zijn de beelden van zwartgeblakerde resten van caravans. Regelmatig rukt de brandweer uit naar de camping van eigenaar Cees Engel. Zoals vlak voor kerst. De caravan was de avond daarvoor verhuurd aan een stel. Zij 22 weken zwanger. In de caravan was geen licht, geen stroom, geen water. Of de zwangere vrouw haar handen had proberen te warmen aan de waxinelichtjes die overal in de caravan geplaatst waren? Engel wist niet of 'je zoiets moedwillig doet'. Maar of hij, zoals Van der Geest opperde, het stel een nieuwe caravan zou verhuren? Engel, met een glimlach: "Daar ben ik een beetje voorzichtig mee."

Het mooiste nieuws? Met Bibi gaat het erg goed. Hij heeft een nieuw huisje en zijn accordeon, die stuk was, is gerepareerd. Hij speelt de sterren weer van de hemel.

Volledig scherm Presentator Dennis van der Geest van de serie Fort Oranje, camping of krottenwijk met wijkagent Marijn van Zundert. © Hélène Schenk