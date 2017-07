What's that dan? 076 in Canada?N.A.A.A.C.C.C?

BREDA/JASPER (CANADA) -Kijk nou! We rijden in West-Canada. Op de beroemde Icefields Parkway. En voor ons op de mooiste bergweg van de wereld doemt een houten caravan op. Nou ja, meer een mobiel hemelbed.

Hij stamt kennelijk uit 1947 en hangt achter een ook al hartstikke oude Dodge met veel lawaai. Helemaal links ontdekken we nóg een curieus bordje. 076? N.A.A.A.C.C.C.?

What the f... is dat dan?

Een Canadese NAC-fan? Een autoliefhebber met Bredase roots? Vragen genoeg. Natuurlijk gaan we in de achtervolging. Da's niet zo moeilijk, want op delen van deze highway in nationaal park mag je maar 30 kilometer per uur. Vanwege de beren die soms oversteken...

Bij benzinestation Crossing Resort hebben we ze te pakken. De bebaarde dikkerd achter het stuur stelt zich voor als Big Louis, naast hem zit zijn Nancy. Als wij omstandig uitleggen waar we vandaan komen en wat wij vooral voor de 076-lezers en fans van NAC willen weten, schiet het olijke koppel in de lach. Ze komen uit Ontario en reizen van oost naar west, dwars door alle Canadese staten. Ze doen mee aan een soort test van oud rollend materiaal, vertelt Big Louis door het open raampje. ,,076 is ons deelnamenummer waarmee we overal een bewijsstempel ophalen."

En dat N.A.A.A.C.C.C. dan? Is dat niet de oerkreet van een stotterende voetbalfan? ,,Niks met jullie soccer te maken. Dat is gewoon de afkorting van onze eigen vereniging: National Association of Antique Automobile Clubs of Canada Corporation", giert Big Louis ons nu recht in het gezicht uit. Hij geeft een dot gas en verdwijnt met Nancy en z'n dikke Dodge achter een wolk oliestook.

Je hoort ze nog denken: rare jongens die van 076...

Z.G.A.N: compleet houten caravan, van 1947

076? N.A.A.A.C.C.C.?

In de Canadese staat Alberta, langs de Icefields Parkway.