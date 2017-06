,,Het aantal boten en gezelschappen op het water, en de omvang van de boten, nemen schrikbarend toe. Meestal zijn het geen water- en natuurgenieters, maar vooral feestgangers'', stelt voorzitter Claasje van den Hoogen van de wijkraad. Het gaat om de Mark die bij de Boeimeersingel de stad in gaat. Op de singels lijken de problemen kleiner. Dat de stad het water omarmt, ook met de Nieuwe Mark en een ligplaatsen- (300) en steigerplan (5) zegt ze te begrijpen. ,,Maar er zijn grenzen aan wat je op het water kan doen. We vragen daarom met klem een halt toe te roepen aan commerciële activiteiten op de Mark.'' Ton Kroes van de Vereniging Markdal herkent zich erin: ,,Er geldt een vaarverbod voor gemotoriseerde boten in het Markdal. We vragen al jaren om borden en handhaving. Het gebeurt niet. Dan gaat er een krat bier mee aan boord, is het lunchen aan de kant. Je ziet het steeds vaker. Ze hebben zelfs al een keer gewaterskied.'' De vereniging vreest de komst van een aanlegsteiger, net voorbij de Duivelsbrug in het Markdal. Marijn van Dijke, eigenaar van Bootje Varen: ,,Water is een mega-positieve attractie. Jammer dat er nu geklaagd wordt, dat het zover moet komen. Maar ik begrijp die frustratie wel. De waterrecreatie neemt toe, terwijl de voorzieningen er niet zijn. Mensen moeten er soms uit. Maak fatsoenlijke plaatsen om aan te meren, om naar het toilet te gaan.'' Van Dijke: ,,We hebben recent gehoord van de klachten. We doen er alles aan overlast te voorkomen. Richting het Markdal gaat de muziek op de boot uit, dat doen we sinds een paar weken.'' Kroes: ,,Bootje Varen is een uitzondering, die varen inderdaad het Markdal in. Daar zijn afspraken over gemaakt. Niet harder dan vijf kilometer per uur en een natuurgids aan boord. Dat werkt goed.'' B en W van Breda zagen gisteren geen kans meer te reageren.