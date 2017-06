Waarom men bij het Tilburgse stadskantoor broodjes uit Breda oppeuzelt

Europees aanbesteed De broodjes komen niet uit Asten, vertelt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd, maar uit Breda. De catering van de gemeente is, omdat er zoveel geld mee gemoeid is, Europees aanbesteed. Cateraar Appèl sleepte die aanbesteding binnen.

,,En Appel staat het vrij om onderaannemers in te schakelen, bijvoorbeeld voor de broodjes. Daarvoor gebruiken ze bedrijven uit Gilze en Asten.” Het bedrijf uit Asten laat de broodjes in Breda smeren. Dus ook al staat die reclame op de bus, die broodjes leggen geen 60 maar zo’n 30 kilometer af.

Liever Tilburg

,,Natuurlijk heeft Tilburg onze voorkeur en willen we het goede voorbeeld geven, maar we mogen zelf niet lokaal bestellen”, zegt de woordvoerder. ,,Zo’n Europese aanbesteding is groter dan dat. We stellen eisen rond kwaliteit, kosten, duurzaamheid op, maar die aanbesteding kan ook naar een bedrijf uit Groningen of zelfs uit Polen gaan. En het gebruik van onderaannemers staat ze vrij.”