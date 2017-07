Vrouw gewond bij aanrijding op Allerheiligenweg in Breda

'Slachtoffer Chaam had ruzie met huurder huis'

12:17 CHAAM/ROOSENDAAL - Het slachtoffer van de moord op de oprit van een woning in Chaam is de 38-jarige Florin Tabarcea, een Roemeen die in Roosendaal woonde. Hij was lange tijd een goede vriend van de Roemeense huurder van het hoekhuis, maar de twee hadden zwaar onenigheid gekregen. Dat zeggen bronnen in het Roemeense circuit in West-Brabant die beide mannen kennen.