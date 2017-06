Vrede Fontein op Kasteelplein tijdelijk gesloten wegens vandalisme

Heroïne en cocaïne in verborgen ruimte in auto gevonden na nachtelijke achtervolging in Breda

11:17 BREDA - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een man aangehouden in Breda. In zijn auto werden harddrugs gevonden. "Het vermoeden dat de verdachte handelt in harddrugs is hier dus best uit te leggen", aldus politieteam Weerijs op Facebook.