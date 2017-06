Vrachtwagen kantelt in Breda, chauffeur bevrijd uit cabine en naar ziekenhuis gebracht

Ambulanceperoneel, brandweerlieden en politiemensen kwamen naar de plek waar de vrachtwagen op de Westerparklaan van de weg geraakt was. De combinatie was daarna gekanteld en in een sloot is beland. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Er was eerder sprake van een brandje in de cabine maar dat blijkt onjuist te zijn. De vrachtwagen had een kokende motor. Omdat het niet lukte deze uit te zetten werd een poederblusser leeggespoten in de luchtinlaat om de motor te stoppen. De berger is opgeroepen om het gevaarte, dat beladen is met groenten, op de kant te trekken.