'Voorbeeldig' Haagdijk in Breda is groen, maar waar?

BREDA - Is de Haagdijk hét voorbeeld van hoe de straten in de binnenstad moeten vergroenen? De gemeente Breda en het Ondernemersfonds denken van wel, maar bewoners en winkeliers in de straat zetten daar vraagtekens bij: ,,Als je reclame maakt voor vergroening, dan is dit een lachertje.''

Volledig scherm Aan de gevel bij de platenzaak Tunes Ville aan de Haagdijk groeit een stek blauweregen. © Tom Hayes

De binnenstad moet groener. Dat vindt de gemeente, dat vindt het Ondernemersfonds. ,,Een mooi voorbeeld hiervan is de vergroening van de Haagdijk. We juichen het toe als ondernemers en inwoners zelf de handschoen oppakken door bijvoorbeeld groene daken en groene gevels aan te leggen'', laat een gemeentewoordvoerder weten.



Ook Paul Bluemink van het Ondernemersfonds noemt de Haagdijk als toonbeeld van een groene straat. ,,We gaan budget vrijmaken om gevels aan te kleden met groen. Dat geeft ook een stukje sfeer. Daarbij is hittestress een trend in de binnensteden.'' Hittestress is het gevolg van te veel beton en te weinig verkoeling in de stad.

Blauweregen

Maar dat groen in de Haagdijk, waar is dat te vinden? ,,Tel je het onkruid mee?'' vraagt Angeline Grosfeld van Hotlips sceptisch. Ze is tevens voorzitter van de wijkraad Rondom Haagdijken. Ja, er is nieuw groen in de Haagdijk. Tegen de gevels van negen panden zijn stekjes blauweregen aangebracht, een sierlijke klimplant. Kabels aan de panden moeten de planten leiden. Maar het is goed zoeken, wil je de blauweregen vinden in de straat.

,,We hebben gekozen voor jonge stekjes in plaats van volwassen planten'', zegt Gaston Creemers van Jean Bergé en voorzitter van de winkeliersvereniging Haagdijk. Vorig jaar zomer zijn de eerste plantjes gepoot, inmiddels zijn ze een meter of twee de lucht ingeschoten. ,,Die dingen groeien ontzettend snel. Kom over een maand maar weer kijken, dan weet je niet wat je ziet.''

Volledig scherm Blauweregen aan de Haagdijk. © Tom Hayes

Grosfeld betwijfelt dat. ,,Ik heb ze zelf eens thuis gekweekt. Het duurt zeker drie tot vier jaar voordat ze tot bloei komen. Ik weet niet of in deze straat die tijd ze gegeven is. Meerdere malen zijn er al stekjes uitgerukt. En mocht de blauweregen de vandalen overleven, dan is al het verzuurd door de honden die er tegenaan plassen. Had ze wat hoger geplaatst.''

Groen vandalisme

Een bewoonster van de Haagdijk, die haar naam liever niet in de krant terugleest, is ook sceptisch. Aan weerszijden van haar gevel staan stekjes, maar het nut ervan trekt ze in twijfel. ,,Het is goed dat een aantal mensen in deze straat de schouders eronder zet en er iets van wil maken. Dat steun ik ook graag. Maar met deze sprietjes ga je de straat echt niet vergroenen. Hiernaast zijn ze er al eens weggehaald, door van die jongeren. Had liever geïnvesteerd in écht groen, denk ik dan.''

Gevraagd naar het 'groen vandalisme', zegt Creemers: ,,Dat klopt, we hebben de dader vorig jaar op camerabeelden gespot. Hij woont hier ergens in de straat, weten we. Nadat we die beelden op Facebook hadden gezet, is geen stek meer aangeraakt. Goede handhaving is ook belangrijk.''

Hij is blij met de groene aanwinsten in de straat, erkent dat nog wat aandacht nodig is om ze tot volle bloei te laten komen. ,,Ik verzorg de planten in deze kant van de straat, Jos Koniuszek doet de andere kant. Wel eens in de binnenstad van Haarlem geweest? Daar zie je ze ook: gevels volgroeid met blauweregen. Prachtig!''

Binnenstad snel groener De vergroening in de Haagdijk krijgt snel een vervolg in de rest van de binnenstad. De Sint Annastraat heeft al eenzelfde soort stekjes langs enkele gevels staan. In de tweede helft van het jaar krijgt de gevel van parkeergarage De Barones groene aankleding. Ook dit jaar nog wordt een groene binnengevel aangelegd bij het Stedelijk Museum Breda. De gemeente wendt verschillende geldpotjes aan om de stad groener en klimaatbestendiger te maken. Vanuit het potje van 'ruimtelijke adaptatie' is de komende jaren jaarlijks 200.000 euro beschikbaar. Onder meer de fontein op het Kasteelplein is daarvan betaald, het Concordiaplein wordt ervan vergroend en ook de gevel van de Barones wordt op die manier beplant. Daarnaast zit in dit bedrag de bijdrage die de gemeente levert aan groene daken. Het Ondernemersfonds heeft 25.000 euro budget voor het vergroenen van de stad. In samenwerking met de gemeente worden hiermee diverse straten vergroend. Zoals de Sint Annastraat en de Haagdijk.