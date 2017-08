Voor het eerst naar een fonkelnieuwe school in Breda

Ruimtelijk, warm, overzichtelijk en vooral geen schoenendoos: clusterdirectrice Erna Nederlof had al in 2008 haar droomschool voor ogen. ,,Ik zag een boot voor me. Met een duidelijke hoofdingang, waar de kinderen elkaar eerst ontmoeten voordat ze naar de geborgenheid van een klaslokaal zouden gaan."

De vorm van een boot heeft De Fontein niet gekregen, maar het gedroomde effect zonder meer. Samen met leraar Peter van den Bosch ging Nederlof het traject aan. Eerst met de gemeente Breda, vervolgens met architect Marcel Snellenberg van Rienks Architecten. ,,Vruchtbare samenwerkingen, er staat nu echt een moderne, ruimtelijke school waar over nagedacht is."

Van den Bosch zelf neemt groep 7 mee naar hun nieuwe lokaal. De kinderen mogen niet direct naar binnen, Van den Bosch maakt er een officieel momentje van. ,,Wie wil als allereerste het lokaal in? En waarom?", vraagt hij aan zijn klas. De spanning wordt zo opgebouwd: als de kinderen eenmaal in de klas zitten en Van den Bosch aanraadt om eens rustig rond te kijken, valt er een stilte: de kinderen zijn onder de indruk van hun nieuwe schoolgebouw.

Hij is essentieel geweest in dit traject, benadrukt Nederlof. ,,Zijn kwaliteit is inrichten. Hij heeft ideeën, ideeën die we heel graag mee wilden nemen in deze nieuwbouw." De school herbergt de klassen 1 tot en met 8, met daarbij de voorschoolse opvang en de peutertuin van Kober. ,,Er is een speelzaaltje die multifunctioneel is; hij kan ook gerust dienst doen als aula of voor ouderavonden."

Quote Een mul­ti­func­ti­o­neel speelzaaltje kan ook dienstdoen als aula of voor ouderavonden

– Erna Nederlof, clusterdirectrice

Over de kleuren is goed nagedacht; er is voornamelijk gebruik gemaakt van wit, antraciet en hout. Met tegenkleuren als geel, terra oranje en twee soorten blauw. Adjunct-directrice Margreet Groothuis wijst in de lerarenkamer naar het schilderij 'Caféterras bij Nacht' van Vincent van Gogh. ,,Toevalligerwijs komen alle kleuren terug in dat werk."