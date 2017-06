Vincent van Gogh komt tot leven in animatiefilm

ANNECY - Met een staande ovatie die maar liefst zes minuten duurde werd dinsdag Loving Vincent ontvangen. De animatiefilm, over het leven van Vincent van Gogh, ging dinsdag in première in Annecy en zal zonder twijfel ook Nederland met ongekend enthousiasme worden begroet.

Alles is bijzonder aan de animatiefilm Loving Vincent die dinsdag zijn wereldpremière beleefde op het animatiefilmfestival in Annecy. Allereerst de lengte: 90 minuten; dat is extreem lang voor een animatiefilm. Maar hij verveelt geen seconde en dat zegt alles over de kwaliteit. Voor de film hebben 120 kunstschilders vier jaar lang iets meer dan 65.000 schilderijen gemaakt, in de stijl van de Brabander. Leg je al die schilderijen samen, dan heb je de oppervlakten van Londen en Manhattan bij elkaar. Voor elke seconde film, moesten twaalf schilderijen worden gemaakt. Voor een ingewikkelde scene, waarin veel kleuren werd gebruikt, is een schilder een maand bezig geweest. En dat is drie seconde film..

Talenten gezocht

En het begon allemaal zo bescheiden. De Poolse Dorota Kobiela en de Brit Hugh Welchman wilde een korte animatiefilm maken over het leven van Van Gogh (1853-1890). Zo’n zeven minuten hadden ze in gedachten. "Maar dat bleek ondoenlijk", aldus de gepassioneerde Kobiela in Annecy. Zij raakte onder de indruk van de brieven van de schilder en besloot daarom dat het ‘dus maar een echte film moest worden’. Welchman: "En we wilde het doen op een manier die recht zou doen aan de schilderijen van Van Gogh. Dus hebben we een oproep geplaatst voor kunstschilders. Daar kwamen 5000 reacties op. Daar hebben we er uiteindelijk 120 van overgehouden; de echte talenten. En met hen hebben we uiteindelijk de film gemaakt. En die hebben dus geschilderd in de stijl van Van Gogh."

Plot

Dat maakproces was ook al weer speciaal. De film is eerst gemaakt met echte acteurs - spelend tegen een blauw scherm. Vervolgens kreeg elke kunstschilder een bepaalde scene te zien op een monitor en kon hij vervolgens in een speciaal ingericht ateliertje aan het werk. Het Van Goghmuseum was nauw betrokken bij de manier waarop werd geschilderd. Directeur Axel Ruger was onder de indruk van de animatiefilm en was ook verrast door het plot. Kobiela en Welchman laten namelijk een beetje in het midden of Van Gogh zelfmoord heeft gepleegd, daarbij gebruikmakend van recente biografieën die onder meer stellen dat kwajongens de schilder hebben gedood.