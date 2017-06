Vijf schuurtjes uitgebrand in Belcrum Breda

'Hoogspanning moet nu echt weg uit Haagse Beemden'

15:57 BREDA - Bezorgde bewoners uit de Haagse Beemden, verenigd in de Werkgroep Hoogspanning Haagse Beemden, hebben vrijdag in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat ze 'verbijsterd' zijn over de keuze voor tracé Noord voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn. De bewoners vrezen dat de huidige 150 kV-lijn die door de wijk loopt, nu blijft staan.