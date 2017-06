Vijf gegadigden voor aankoop NAC-stadion

Van drie van de vijf partijen zijn de namen bekend: het gaat om cateringbedrijf NHG Horeca Group uit Valkenswaard, de huidige uitbater van de horeca in het stadion, vastgoedbedrijf Hinke Fongers uit Baarle-Nassau en het Bredase Westpoort Vastgoed. Deze drie zijn bereid gezamenlijk het stadion over te nemen, mits de gemeente bereid is de gebruiksmogelijkheden voor het stadion en de directe omgeving te verruimen. De namen van de andere geïnteresseerde partijen zijn niet bekend.

Gezonde situatie

Dat blijkt uit een maandagmiddag gepresenteerd rapport van de gemeente Breda over de relatie tussen NAC en de gemeente. Die laatste is sinds 2003 eigenaar van het stadion en verhuurt dat aan NAC voor zo’n 9 ton per jaar. De gemeente vindt dat geen gezonde situatie want als NAC in financiele problemen komt betekent dat ook direct een financieel probleem voor de gemeente.

Daarom is de afgelopen maanden onderzocht hoe aan die, aldus het rapport, ‘verstrengeling en verstrikking’ een eind kan worden gemaakt. Drie scenario’s zijn daarvoor onderzocht: 1. verkoop van het stadion. 2. de exploitatie van het stadion in handen geven van een derde partij. 3. Het ‘optimaliseren’ van de verhuurder-huurderrelatie. In concreto: gekeken is of de huur die NAC nu aan de gemeente betaalt, omlaag kan door de kantoorruimte in het stadion te herschikken of het stadion voor veel meer dan alleen de tweewekelijkse wedstrijden te gaan gebruiken.

Haalbare kaart