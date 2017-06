Vier personen met kofferbak vol inbrekersgereeedschap aangehouden

Bredase Nas­sau­scho­lie­ren in finale VA­RA-de­bat­wed­strijd: 'Dit is echt een teamsport'

6 juni BREDA - Donald Trump is een gevaar voor de planeet. Of: de Provinciale Staten moet voor de helft bestaan uit gelote volksvertegenwoordigers. Voor of tegen? In de landelijke finale van het VARA-strijd Op weg naar het Lagerhuis debatteren vijf leerlingen van De Nassau in Breda over stellingen als deze.