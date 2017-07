Vermiste jongen (8) levend teruggevonden in natuurbad op vakantiepark Chaam

Geld, hard- en softdrugs aangetroffen bij inval in woning Breda

15:46 BREDA - In een woning in De Hamstraat in de Bredase wijk IJpelaar is dinsdagochtend en grote hoeveelheid hard- en softdrugs aangetroffen. De politie hield twee bewoners (25 en 64 jaar) aan.