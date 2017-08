Veldstraat en Klein-Zundertse Heikant hebben de wind weer in de zeilen

Het ligt bij heel Zundert en daarbuiten nog vers in het geheugen: in het corso van vorig jaar reden twee buurtschappen niet mee.

De wagens van Veldstraat en Klein-Zundertse Heikant waren het slachtoffer van de hevige wind op die 4de september. Klein Zundertse Heikant nam zelf de beslissing de wagen terug te trekken, Veldstraat kreeg een verbod van de organiserende Stichting Bloemencorso Zundert.

Met name dat laatste was pijnlijk, omdat de organisatie al snel tot de conclusie kwam dat de uitsluiting niet terecht was.

Hoe dan ook, voor beide buurtschappen restten de kater, het verdriet omdat een jaar hard werken door tientallen vrijwilligers op het laatste moment in het water viel.

Hoe verwerk je zoiets? Is er wel voldoende motivatie bij de bouwers om er dit jaar weer tegenaan te gaan?

Matti van Aert, de ontwerper van Veldstraat, is een klein jaar na dato helder: hij wil niet natrappen of een extra statement richting organisatie maken. Veldstraat pakte al snel de draad weer op. ,,Maar de teleurstelling was uiteraard enorm'', erkent Van Aert. ,,Je bouwt met zijn allen een heel jaar om de wagen te laten zien. Het is een erebaantje om hem door de straten van Zundert te mogen duwen. Na de beslissing van de organisatie zochten we steun bij elkaar. Dan blijkt hoe hecht onze buurtschap is. We hebben het met een lach en een traan verwerkt. En op de dinsdag na het corso hebben we toch een mooi feestje gebouwd.''

Dan staat redelijk snel daarna de voorbereiding voor 2017 voor de deur. ,,Iedereen zette meteen de schouders er weer onder'', zegt Van Aert. ,,We gingen keihard aan de slag. Normaal is het de eerste maanden rustig met de opkomst, maar dat was nu echt anders. De teleurstelling van vorig jaar kan daarmee te maken hebben. Ik merk ook dat we als buurtschap nog hechter en fanatieker zijn. We hebben er in elk geval van geleerd dat we overal rekening mee moeten houden. En het zou natuurlijk heel leuk zijn als we dit jaar zouden winnen.''

Voorzitter Mathijs Verdaasdonk van Klein-Zundertse Heikant herinnert zich goed dat zijn buurtschap in verdriet was gedompeld toen ze die zondag besloten om niet mee te doen aan het corso.

,,Maar de stemming sloeg vrij snel om hoor'', kijkt hij terug. ,,We zagen het als pure overmacht. 'Het is nou eenmaal zo, maar we gaan er toch een feestje van maken'. Je troost elkaar, maar daarna vind je snel weer de kracht om door te gaan. Het heeft geen zin om in de teleurstelling te blijven hangen. In de constructie van dit jaar is er uiteraard meer rekening mee gehouden, want je wilt dit niet nog een keer meemaken. Maar tijdens het bouwen aan de nieuwe wagen hebben we wel veel grappen gemaakt over de wind!''