Veel minder treinverkeer Breda-Tilburg door defecte trein

Reconstructie Fort Oranje: van luxe 5 sterrencamping naar criminele broedplaats

16:24 RIJSBERGEN – Ooit was Fort Oranje een 5 sterrencamping, maar de afgelopen dertien jaar is er eigenlijk altijd ‘gedoe’ geweest rond de camping. Vorige week werd bekend dat de camping moet sluiten. BN DeStem dook in de archieven en vond dat er al sinds 2004 regelmatig problemen zijn op de camping. Een reconstructie van hoe het zo kon misgaan met wat ooit een gezellige familiecamping was.