Veel minder toeschouwers bij vierde airshow op Seppe

Ook in Breda zal aantal veehouderijen afnemen

16:14 BREDA - Het provinciale besluit om veehouders te verplichten om niet in 2028, maar al in 2022 te voldoen aan strenge milieu-eisen, zal in Breda leiden tot een extra afname van het aantal agrarische bedrijven. Dat meldt het college in antwoord op vragen van het CDA.