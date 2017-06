Vanaf 3,5 ton een huis op De Klokkenberg

Tempeliers komen tot leven, project in race voor Erfgoedprijs

7:06 ALPHEN - De Stichting Tempeliers in Brabant, gevestigd in Alphen, is vastberaden om de vroege middeleeuwen en de Tempeliers te laten herleven in regio de Baronie. Hiertoe is een driejarenplan ontwikkeld. Het projectplan, mede omarmd door streeknetwerk LandStad De Baronie, is in de race voor de Brabantse Erfgoedprijs 2017. Het plan voorziet in onder andere een monument, een tentoonstelling, een tijdmachine en een opera.