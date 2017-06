Stroom auto's

Rond het middaguur tuft een niet aflatende stroom voertuigen door de straten, vaak ook uit Breda-Zuid, op en neer naar de A27. Langs de hekken met 30-km borden, langs de borden met 'Pas op, spelende kinderen'. Zigzaggend. Bewoner Bert Nous: ,,Opeens was die omleiding er. En dan horen we niets. Dat is geen werken zo, maar dat maken we wel vaker mee.'' Ouders brengen en halen met de drukte op de omleidingsroute de kinderen naar en van school, uit vrees voor ongelukken. Een gemeentewoordvoerder: ,,We realiseren ons dat het werk overlast met zich meebrengt. Die overlast proberen we zoveel mogelijk te beperken.'' Er zijn Breda Berichten verspreid, bijeenkomsten gehouden, stelt ze.

Contact

,,Meerdere bewoners aan de omleidingsroute hebben contact met ons gezocht over de werkzaamheden. In nauw overleg met deze mensen, de wijkagent, buurtpreventie, de dorpsraad en de ondernemers hebben we aanpassingen doorgevoerd. We hebben extra bebording en hekken op de route geplaatst, op de Slotlaan, Mouterijstaat, van Schermbeeklaan en in het Markdal. Ook staan er snelheids-smiley’s aan de Slotlaan en de van Schermbeeklaan. Regelmatig worden er snelheidscontroles uitgevoerd.'' Ze vervolgt: ,,Gezien de reacties die we de afgelopen tijd hebben gekregen, zullen we in de volgende fasen van het project ook de bewoners aan de omleidingsroute hier intensiever bij betrekken.'' Intussen laat Inge Ponte foto's zien van een aanrijding: ,,Gelukkig alleen blikschade. Nog wel.''