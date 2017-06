Tweede staking in vier dagen tijd bij Holland Casino Breda

videoBREDA - Voor de tweede keer in vier dagen tijd leggen werknemers van Holland Casino het werk neer. Vanavond gaan de medewerkers in Amsterdam, Breda, Rotterdam en Utrecht in staking. Zij zullen 24 uur niet aan het werk gaan.

De 24-uursstaking die gisteren bij Holland Casino in Breda is gehouden, is de tweede in vier dagen tijd. Vrijdag legde het personeel het werk neer en in april werd er in Breda ook al gestaakt. Zonder enig resultaat.

Ook maandag gaf de directie van het casino geen krimp. Ondertussen neemt de onvrede bij het personeel toe. ,,Er is een grote stakingsbereidheid", zegt Erwin Rog van De Unie. ,,Negentig procent van de werknemers heeft zich vandaag ingeschreven als staker."

Op Pinkstermaandag zouden er gewoonlijk honderd mensen werken. Om 19.00 uur hebben tachtig mensen het werk neergelegd. Rog: ,,En dan moet de avondploeg nog komen."

Er zijn volgens de bonden veel meningsverschillen. Rog: ,,Het belangrijkste is de seniorenregeling. De directie wil die opschuiven van vijftig naar 55 jaar. Wat ze vergeten, is dat de mensen zelf betaald hebben voor deze regeling. Daarnaast heeft het personeel toen het slecht ging acht jaar lang ingeleverd. Nu het al drie jaar goed gaat, zien we daar niets van terug. Er moet dus een nieuwe cao komen."