Twee ongevallen vlak na elkaar op de Wagenbergsebaan in Terheijden

Depla verlaat raads­ver­ga­de­ring voor Fort Oranje-overleg

18:12 BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda, als burgemeester van de grootste stad in West-Brabant coördinator veiligheid Fort Oranje, heeft donderdagmiddag de raadsvergadering in zijn stad even verlaten voor nader overleg over de ontstane situatie rond de camping.