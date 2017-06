Twee gewonden bij ongeluk met twee auto's in Rijsbergen

De Koekfabriek wil vestiging aan de Ginnekenmarkt Breda

13:28 BREDA - De Koekfabriek wil een vestiging in Breda openen, aan de Ginnekenmarkt. De Koekfabriek is een bakkerij om mensen met een verstandelijke beperking een plek in de maatschappij te bieden.