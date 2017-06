Twan Zopfi lijsttrekker CDA Zundert

Dat betekent niet dat de huidige fractievoorzitter, Louis van den Broek, de politiek verlaat. Door Zopfi bovenaan de lijst te zetten, geeft het CDA aan dat, mocht die partij na de verkiezingen opnieuw in het college komen, Zopfi de beoogd wethouder is. Omdat de hele lijst dan doorschuift, wordt een ander fractieleider. ,,En, hoewel we de kandidatenlijst nog moeten vaststellen, kan ik dat gewoon weer zijn", aldus Van den Broek.

Twan Zopfi zit sinds 2014 in de raad. De docent fysiotherapie is blij en vereerd met de voordracht. In een persbericht meldt hij dat er nog een paar pittige uitdagingen zijn in de gemeente Zundert. Hij heeft zin om daarmee aan de slag te gaan.