Treinverkeer tussen Den Bosch en Breda weer op gang na aanrijding

Verplicht drinkwater op school? Op Bergse school is prik al vier jaar taboe

22:13 BERGEN OP ZOOM/RAAMSDONK/PRINSENBEEK - Dat kinderen van een basisschool in Tilburg vanaf dit schooljaar alleen nog maar water mogen drinken op school, leidde tot woedde bij veel ouders. Het blijkt dat op diverse scholen in West-Brabant de discussie ook al wordt gevoerd en de aanpak in Tilburg is niet helemaal nieuw. Zo zijn op de Marco Polo-basisschool in Bergen op Zoom prik en energiedrankjes al vier jaar taboe.