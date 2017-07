Tranen van Van Cooth slaat jaartje over

Eerder werd al bekend dat het smartlappenfestival in het centrum van Breda afscheid nam van het Van Coothplein als hoofdlocatie. “Koren hebben we genoeg, die staan in de rij om mee te doen”, zegt Adriënne van de Eijnden (pr) van de organiserende stichting.

Voorzitter Frans Jacobs: “Ook qua koorlocaties in de stad is het geen probleem. Alleen zochten we nog een centrale plek voor de grande finale met alle koren samen plus een bekende artiest. Vorig jaar, bij de vijftiende editie, deden we dat met Jacques Herb. Je praat dan wel over alleen al 1200, 1300 koorleden, het viel niet mee om daar nu een geschikte plek voor te vinden.”

Twee kwaden

Volgens Adriënne van de Eijnden hebben de organisatoren uit twee kwaden het beste gekozen: ze slaan 2017 over. “Deze beslissing komt puur van onszelf, het bleek te kort dag om het echt goed neer te zetten. Ik moet bekennen, daar hebben we ons op verkeken. Daarom deze keuze, we nemen de tijd om de volgende keer wel goed beslagen ten ijs te komen.”