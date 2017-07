Tourkoorts aan de haven: de shirts, de zon en Puck Moonen

Drie dagen huist Tour du Jour nu in wielerwalhalla West-Brabant. Na een mede door het weer wat aarzelende start, is het op zondag gezellig druk aan de Haven.

‘Buurman’ René de Vos, uitbater van café De Huiskamer, is content. “Mijn angst was dat het meteen op vrijdag al bomvol zou zijn. Dit is beter, zo komen wij er zelf ook geleidelijk in.”

’s Middags, tijdens de tweede etappe, lijkt niemand zich wat aan te trekken van wat op de schermen te zien is. ’s Avonds proef je wel een echte koerssfeer. Liefhebbers praten over hun toertochten, de retro-wielershirts aan de waslijn worden gestreeld. Dat is het mooie aan wielrennen, het is aanraakbaar. Zo ook deze tricots van Gazelle, Mapei, Capri Sonne én het heilige geel-rood van Raleigh, ooit gegoten om de ranke lijven van de vedetten van de ploeg Post.

Het eerder nog waterige zonnetje doet zijn best om een mediterraan sfeertje te creëren. Dan, om 19.45 uur, verschijnt uit het niets een lady in red op de koersfiets. Monden vallen open, gesprekken verstommen. Puck Moonen, ‘fietsgast’ van vanavond. Aan tafel mag dan naast Frank Evenblij ook de beste wielrenster aller tijden aanschuiven, Leontien van Moorsel, Puck is uitgeroepen tot de mooiste.

De zomer bij Tour du Jour is nu echt begonnen.