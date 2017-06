Tineke terug naar Fort Oranje: 'Heb er zelfs mijn man leren kennen'

Het zijn onbekommerde Brabantse jaren voor Tineke. ,,Het voelde als een grote familie op de camping. Je kende elkaar, gemoedelijkheid troef. Maar er waren ook regels hoor! In het zwembad was een badmuts verplicht en had je je pasje niet bij je dan kwam je er echt niet in.''



Lachend: ,,En 's avonds maakte mijn oom altijd zijn ronde over de camping om te kijken of alles in orde was. Als-ie je dan zag staan flikflooien met een jongen dan was het 'wegwezen!' Het was trouwens, als je dat vergelijkt met de bewoners van Fort Oranje nu, toen wel allemaal zo blank als wat. Blond en blauwe ogen dat idee.''



Als de foto's zijn bekeken, stappen we in de auto om nog een keer naar de plek te gaan waar Tineke zulke dierbare herinneringen aan heeft. De ontvangst door campingbaas Cees Engel is opmerkelijk hartelijk. ,,Kijk maar rond hoor, geen probleem.''



Tineke is zichtbaar verbaasd. ,,Dat valt me alleszins mee.''